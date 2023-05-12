الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة12 مايو

موقف محرج لفتاة

منذ 1 ساعة
0
1207
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    تعيين مدير تنفيذي جديد لتويتر بدلاً من ماسك

    تعيين مدير تنفيذي جديد لتويتر بدلاً من ماسك

    منذ 47 دقيقة
    0
    1132

    موقف محرج لفتاة

    منذ 1 ساعة
    0
    1207
    جامعة الملك عبدالعزيز تعلن وظائف شاغرة

    جامعة الملك عبدالعزيز تعلن وظائف شاغرة

    منذ 1 ساعة
    0
    1431
    مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 بتبادل لإطلاق النار بسبب الديون

    مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 بتبادل لإطلاق النار بسبب الديون

    منذ 1 ساعة
    0
    850

    تجيك المصايب

    منذ 1 ساعة
    0
    1204