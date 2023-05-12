أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم بعزله من منصبه، رحيله بشكل رسمي عن رئاسة النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس: “قررت الرحيل عن رئاسة الزمالك، وأمير وأحمد أيضا لن يستكملا عملهما داخل النادي، وشيلوا أنتم المسؤولية”.

وأضاف: “أنا وأحمد وأمير سنظل أعضاء عاملين في النادي، وتحت أمر الزمالك في أي وقت، ووزارة الرياضة تستلم مننا النادي ونشوف هتعرف تدفع مرتبات الموظفين أم لا”.

وأشار مرتضى منصور: “مجلس الإدارة رغم تمسكه باستمراري في رئاسة النادي، ولكني لم أعد متمسكا بالبقاء في منصبي في ظل الأزمات العديدة التي تحاصرنا”.

وأوضح: وزير الرياضة لا يملك الحق في تجميد المجلس لأن الحكم غير نهائي، وأدرس عدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن قرار عزلي لأن المناخ الرياضي أصبح فاسدا”.

وأتم مرتضى منصور: “اعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة النادي، أمر يخصني فقط مع احترامي للمجلس، وليس له علاقة أيضا بأنني سأقوم باستكمال شكوى اتحاد الكرة والأهلي في الفيفا”.