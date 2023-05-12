كشف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية حمود الزيادي كيف تعاملت الجهات الأمنية مع الخلية التي نفذت هجمات الرياض عام 2003 .

وقال “الزيادي” لقناة الإخبارية : لم يكن هناك خبرات ومواجهات سابقة مع خلايا بهذا التنظيم والاتساع ، وحتى نوعية التسليح وطبيعة القتال معهم” .

وأضاف : كانت حرب شرسة وصعبة في البداية لكن الأمن السعودي استطاع في أشهر بسيطة أن يسيطر على الميدان وأن يلاحق فلول الخلايا في مناطق المملكة المختلفة ويصفي قياداتها واحدة تلو الآخر.

ويتزامن اليوم 12 مايو مع الذكرى العشرين لعمليات تفجير الرياض التي نفذها 15 انتحاريا، والتي حدثت في منتصف الليل في 12 مايو 2003 بأربع سيارات مفخخة في ثلاثة مجمعات سكنية.