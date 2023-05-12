كشفت تقارير صحفية عن وجود اتصالات مع المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، من أجل تولي تدريب المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة بدلاً من الفرنسي، هيرفي رينارد، الذي رحل لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

وأوضحت أن لوشيسكو ضمن الترشيحات لتولي قيادة المنتخب السعودي، علمًا بأن المدرب الروماني صاحب الـ54 عامًا يتولى حاليًا قيادة نادي باوك اليوناني، وينتهي عقده في يونيو 2024.

وسبق لـ لوشيسكو تولي تدريب نادي الهلال في يوليو 2019، وحصد مع أزرق العاصمة لقب الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس الملك، قبل أن يرحل في فبراير 2021.