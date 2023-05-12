وجه عدد من المقيمين السودانيين الشكر للقيادة على استضافتهم في أراضي المملكة بعد أن تم إجلاؤهم من السودان، مع اندلاع الاشتباكات الأخيرة، مشيرين إلى أن مواقف المملكة الإنسانية تعكس تاريخها المشرف في خدمة الأمة.

قال المقيم السوداني “علي محمد عيد”، إنه يوجه جزيل الشكر للحكومة السعودية على ما قدمته للمقيمين في المملكة ، بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها السودان.

وأوضح المقيم “منتصر الزبير حاكم” إنه يود توجيه خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما وجده من حفاوة وكرم واعتناء بالمقيمين السودانيين بالمملكة.

كما أكد وافد سوداني آخر، إنه ما وجد في المملكة إلا كل خير، في هذا البلد الطيب الراقي، موجها الشكر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان على طيب الاستضافة والاستقبال.