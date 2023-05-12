أفادت تقارير صحفية أن نادي الهلال نفى وجود اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

وقال مصدر في نادي الهلال أخبرهم أنه لم يحدث أي اتفاق حتى الآن بين النادي واللاعب الأرجنتيني، بحسب صحفية موندو ديبورتيفو.

وأضاف المصدر في الهلال بأنهم على اتصال مع وكلاء ميسي، لكنهم يؤكدون ما أوضحه خورخي ميسي والد اللاعب ووكيله، في بيانه يوم الثلاثاء الماضي بأنه لم يتم فعل أي شيء.

وكانت تقارير صحافية ربطت ليونيل ميسي بالتوصل لاتفاق من أجل الانضمام لصفوف أزرق الرياض في صفقة انتقال مجانية بنهاية الموسم الجاري.