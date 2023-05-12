أصبح اللاعب عمر السومة أعظم هداف في تاريخ قارة آسيا وذلك بواقع 302 هدف ، بعد تسجيله هدفين مساء اليوم لفريقه العربي القطري في شباك السد .

وتخطى السومة ، لاعب المنتخب السابق ماجد عبدالله الذي سجل 301 هدف .

وتوج فريق العربي بلقب كأس أمير قطر للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على السد بثلاثية نظيفة في نهائي الموسم الحالي .

وفاز فريق العربي على نظيره السد، في إطار نهائي كأس أمير قطر، بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرضية ستاد أحمد بن علي.

وسجل أهداف العربي ، عمر السومة (الهدف الأول والثالث) وحامد إسماعيل الذي وضع الهدف الثاني.