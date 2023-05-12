ألغى حكم المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين الهدف الذي أحرزه فريق الهلال.
وكان الشوط الأول قد شهد تقدم الوحدة بهدف في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني سجل الهلال هدفا إلا أن حكم المباراة قام بإلغائه.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حضر المباراة النهائية لكأس الملك، وسيقوم بتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.
لقطة إلغاء هدف الهلال #أغلى_الكؤوس #الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/o8Xb6M39x8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023
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