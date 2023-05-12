ردت زوجة مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، على التصريحات التي قالها طليقها الأول بعد أزمتها الأخيرة مع شاكوش، بأنها غير لائقة صحيا للزواج.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، إنها تتعرض للتشهير من طليقها، موضحة أنه ليس له أي صفة للتعليق على أزمتها مع زوجها حسن شاكوش.

وأضافت “إن كان كلامه صحيحا فليتقدم بمقاضاتها أمام القضاء، موضحة أنه يشهر بها بهدف الضغط عليها لتتنازل عن القضايا التي رفعتها عليه بعد الطلاق”، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ ضد طليقها تتهمه فيه بالتشهير بها، مطالبة الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات ضده.

ورفضت ريم التعليق على مشكلتها الرئيسية مع زوجها حسن شاكوش وإمكانية الصلح وعودتها إليه مرة أخرى.

وفي وقت سابق، علق طليق ريم على أزمتها مع شاكوش قائلا: “الصدمة اللي اتفاجئت بيها إنها تتجوز تاني، هي مريضة لا تصلح للزواج، عندها تعب صحي لا يمكنها الزواج، وده ظهر بعد شهرين من زواجي منها، وأهلها كلموني عشان تتطلق”.