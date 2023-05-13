عمت الفرحة بين جماهير نادي الهلال بعد الفوز على فريق الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وأظهر مقطع فيديو فرحة الجماهير وسط أجواء احتفالية شعار الهلال والهتافات، كما تبادل اللاعبين التهاني والاحتفال داخل الملعب، فيما سادت حالة من الحزن بين لاعبي الوحدة.

يجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال توج بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.