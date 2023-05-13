وثق مقطع فيديو حارس الهلال عبدالله المعيوف يوزع الجوائز على لاعبي الهلال، وسط فرحة غامرة خيمت عليهم.

وتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس.

وتقدم الوحدة بهدف في الدقيقة 35 من خلال لاعبه كريم يودا، وأحرز لاعب الهلال على البليهي هدف التعادل في الدقيقة 9+90 من عمر اللقاء.

يذكر أن فريق الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء الجمعة، بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي وشوطين إضافيين بالتعادل بنتيجة 1-1.