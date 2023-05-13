أظهر مقطع فيديو فرحة هستيرية بين الجماهير ودكة البدلاء بعد تسجيل لاعب الهلال علي البليهي هدف التعادل أمام الوحدة وذلك في نهائي بطولة كأس الملك.

وأحرز علي البليهي هدف تعادل الهلال في الدقيقة (90+10)، بعد عرضية من على حدود منطقة الجزاء استقبلها البليهي بتسديدة داخل المرمى.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق الوحدة، بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية