أظهر مقطع فيديو فرحة و بكاء إيمليانوا دياز بعد فوز الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على الوحدة.

وبين الفيديو إيمليانوا دياز يبكي و يحتضن أحد لاعبي الهلال داخل الملعب بعد انتهاء المباراة .

يذكر أن الهلال توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق الوحدة، بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1 – 1، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية