اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في عدة تخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدير مكتب الدعم الفني.

(IT Help Desk Director)

2- مدير الدعم الميداني.

(Field Support Manager)

3- مساعد قضائي.

(Judicial Assistant)

4- أخصائي المراجعة والاعتراضات.

(Review & Objections Specialist)

5- مدير قسم الوثائق السرية.

(Confidential Documentation Section Manager)

6- أخصائي الصحة والسلامة.

(Health & Safety Lead Specialist)

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع