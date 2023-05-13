اعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في عدة تخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مدير مكتب الدعم الفني.
(IT Help Desk Director)
2- مدير الدعم الميداني.
(Field Support Manager)
3- مساعد قضائي.
(Judicial Assistant)
4- أخصائي المراجعة والاعتراضات.
(Review & Objections Specialist)
5- مدير قسم الوثائق السرية.
(Confidential Documentation Section Manager)
6- أخصائي الصحة والسلامة.
(Health & Safety Lead Specialist)
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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