قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن نادي الهلال اقترب من تخطي الأهلي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”.

وأوضح وليد الفراج، عبر برنامجه “أكشن مع وليد”، أن بطول كأس خادم الحرمين الشريفين يتصدرها الأهلي بـ13 لقبًا ويليه الهلال بـ10 ألقاب، وخلال الأعوام الماضية الهلال كان الأكثر تحقيقًا لها “باقي تكه ويصبح الملكي”.

وتوج نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على فريق الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة.