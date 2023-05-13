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السبت13 مايو

نجوم WWE يجتمعون في عرض ليلة الأبطال بجدة.. فيديو

منذ 33 دقيقة
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نجوم WWE يجتمعون في عرض ليلة الأبطال بجدة.. فيديو
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ماجد محمد

كشفت الهيئة العامة للترفيه، عن فتح باب الحجز لحضور عرض “ليلة الأبطال” الذي يضم ألمع نجوم المصارعة العالمية WWE، المزمع إقامته يوم 27 مايو المقبل بمدينة جدة.

وأشارت الهيئة إلى المبادرة بحجز تذاكر العرض المثير عبر منصة “عيشها”، لافتة إلى أن النزال بين نجوم المصارعة الكبار سيبدأ في الـ 4 مساءً ويستمر حتى الـ 12 منتصف الليل.

وأكدت أن العرض سيُقام في “جدة سوبردوم”، منوهةً بالسماح للأطفال بحضور العرض.

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