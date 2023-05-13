أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها تمكنت صباح اليوم السبت، من القبض على شخص روج مخدر الشبو بالمنطقة الشرقية.

وقالت مكافحة المخدرات، أنها قبضت على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الشبو والحشيش المخدرة وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وذكرت أنها ضبطت بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما أثمرت جهود رجال الأمن في إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية المصرية.

وأشارت إلى أن المتهم خالف لنظام الإقامة بالعمل لحسابه الخاص امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته 4578 قرصًا ومبلغ 30,450 ريالًا.