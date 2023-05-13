في واقعة مأساوية، انتهت مباراة لكرة القدم في مصر بالاعتداء على لاعب والتسبب في إصابته ودخوله المستشفى.

وتفاجأ اللاعب ‬عقب انتهاء المباراة،‭ ‬ب فريق‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬يقذقونه‭ ‬بالحجارة،‭ ‬وبعد‭ ‬لحظات،‭ ‬أحدهم‭ ‬يمسك‭ ‬به‭ ‬ثم‭ ‬يضربه‭ ‬بقوة‭ ‬بقطعة‭ ‬من‭ ‬الرخام‭ ‬فى‭ ‬رأسه‭.‬

وسقط اللاعب ‬على‭ ‬الارض‭ ‬غارقا في ‬بركة‭ ‬من‭ ‬الدماء،‭ ‬فيما هرب الصبية‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬فورًا.

وكان اللاعب ويدعى ‬”أنس‭ ‬الخضيري” ذهب‭ ‬إلى‭ ‬ملعب ‬البوريفاج‭ ‬ببورسعيد‭ ‬لمشاهدة‭ ‬مباراة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬كي‭ ‬يتعلم‭ ‬منها‭ ‬أساليب‭ ‬جديدة‭ ‬ويضيف‭ ‬إلى‭ ‬مهاراته‭.

وخلال‭ ‬المباراة‭ ‬شعر‭ ‬أنس‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬ففضل‭ ‬عدم‭ ‬التشجيع‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬أي‭ ‬منهما،‭ ‬واتخذ‭ ‬جانبًا‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طرفًا‭ ‬فى‭ ‬الخلاف‭.‬

وانتهت‭ ‬المباراة،‭ ‬وخرج‭ ‬أنس‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬ليفاجأ‭ ‬بوابل‭ ‬من‭ ‬الحجارة‭ ‬يلقى‭ ‬تجاه‭ ‬المشجعين،‭ ‬ليهرب خوفًا‭ ‬من‭ ‬تعرضه‭ ‬للاعتداء،‭ ‬واتخذ‭ ‬طريقًا‭ ‬وهرول‭ ‬مسرعًا‭ ‬للهروب،‭ ‬ونظر‭ ‬خلفه‭ ‬فوجد‭ ‬أشخاصًا‭ ‬يلاحقونه‭ ‬مسرعين،‭ ‬وأمسك‭ ‬أحدهم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الخلف،‭ ‬وجاء‭ ‬آخر‭ ‬بقطعة‭ ‬من‭ ‬الرخام‭ ‬وضربه‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جبهته‭.‬

