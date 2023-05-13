في واقعة مأساوية، انتهت مباراة لكرة القدم في مصر بالاعتداء على لاعب والتسبب في إصابته ودخوله المستشفى.
وتفاجأ اللاعب عقب انتهاء المباراة، ب فريق كامل من كرة القدم يقذقونه بالحجارة، وبعد لحظات، أحدهم يمسك به ثم يضربه بقوة بقطعة من الرخام فى رأسه.
وسقط اللاعب على الارض غارقا في بركة من الدماء، فيما هرب الصبية الصغار من مسرح الجريمة فورًا.
وكان اللاعب ويدعى ”أنس الخضيري” ذهب إلى ملعب البوريفاج ببورسعيد لمشاهدة مباراة لكرة القدم، كي يتعلم منها أساليب جديدة ويضيف إلى مهاراته.
وخلال المباراة شعر أنس أن هناك خلافات بين الفريقين، ففضل عدم التشجيع أو دعم أي منهما، واتخذ جانبًا في المدرجات خشية أن يكون طرفًا فى الخلاف.
وانتهت المباراة، وخرج أنس مع زملائه من الملعب ليفاجأ بوابل من الحجارة يلقى تجاه المشجعين، ليهرب خوفًا من تعرضه للاعتداء، واتخذ طريقًا وهرول مسرعًا للهروب، ونظر خلفه فوجد أشخاصًا يلاحقونه مسرعين، وأمسك أحدهم به من الخلف، وجاء آخر بقطعة من الرخام وضربه بها في جبهته.
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