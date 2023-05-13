قبضت شرطة منطقة الباحة على مواطن لاتخاذه منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني هنـــــــــــــــــا، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.