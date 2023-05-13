يرغب نادي النصر ، ضم لمدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للعام الحالي 2023.

قالت صحيفة elnacional الكتالونية أن نادي ‎النصر سيطلب من كريستيانو رونالدو فـعل كل مافي وسعه من أجل إقناع سيرجو راموس بالقدوم واللعب معه .

يذكر أن النصر يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 حيث ودع المنافسة على كافة البطولات، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الاتحاد “المتصدر”.