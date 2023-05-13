يرغب نادي النصر ، ضم لمدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للعام الحالي 2023.
قالت صحيفة elnacional الكتالونية أن نادي النصر سيطلب من كريستيانو رونالدو فـعل كل مافي وسعه من أجل إقناع سيرجو راموس بالقدوم واللعب معه .
يذكر أن النصر يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 حيث ودع المنافسة على كافة البطولات، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي الاتحاد “المتصدر”.
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