كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، عن إحباط اليونان عملية تهريب كبيرة من مادة الحشيش المخدر بعد التنسيق مع المملكة.

وأوضح الحازمي، إن الكمية بلغت 4 أطنان و78 كيلو جراما، وكمية أخرى بلغت طنا و58 كيلو جراما من نفس المادة.

وأضاف أن المملكة عبر المديرية العامة للمخدرات، قد مررت العديد من المعلومات لإحباط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، وهو ما يؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة هذه الآفة على المستوى الدولي.