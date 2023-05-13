استفزت صورة لطفل عمره خمس سنوات بعض من الجماهير النصراوية في توتير وفتحت له مساحات شنت غضبها على الإدارة بعد أن خرج الفريق الأصفر خالي الوفاض من البطولات المحلية هذا الموسم رغم وجود الدعم المادي ونجم بحجم رونالدو.

حيث غرد المستشار احمد السويدي بصورة لطفل يحتفل بالبطولة العاشرة له مع الهلال أمام ملعب الجوهرة .

وتفاعل عدد من رواد المساحات مع تغريدة السويدي التي كتب فيها “طفل عمره خمس سنوات يحتفل بالبطولة العاشرة ، يجينا طبل أجوف أحمق فاشل ويقول أهم شي الاستقرار ، الدردبة لا تجلب بطولات ، شماعات الفشل ودعم الفاشلين لا يصنع النجاح ” .