تحدث الإعلامي دباس الدوسري، عن توقع أحد الخبراء العقاريين بارتفاع أسعار العقارات في الحي الذي يسكنه نجم النصر كريستيانو رونالدو بالمملكة.

وقام الدوسري بذكر المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري في تغريدته قائلا: “بعض العقاريين قالوا: الحي اللي يسكنه كرستيانو بيرتفع المتر إلى 15,000 “.

وأضاف الدوسري أن عبدالحميد قال: “يمكن عشان المشتري يقول Siiiiiiiiiiiiiiii في حوش بيتهم”.

وكانت تقارير كشفت أن القصر المتوقع أن يقيم فيه رونالدو، سيكون في أحد أهم الأحياء المرموقة في الرياض وهو حي المحمدية.