علق الناقد الرياضي عادل بن عبد المحسن الملحم على تصريحات فهد بن نافل رئيس نادي الهلال بشأن ضم ميسي .

وقال الناقد الرياضي : “هنا اقدر أقول مبروك ميسي يا هلال”

وكان “بن نافل”رد على اسئلة الصحفيين عقب تتويج الهلال بلقبه العاشر في بطولة كأس الملك يوم الجمعة، على حساب الوحدة بركلات الترجيح، حول إمكانية ضم ميسي: “لا تسألني عن ميسي، لن أعطيك خبرًا، إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصل عليه”

كما أكد “بن نافل” بعد المباراة “المجموعة عندي أهم من لاعب، أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا نادٍ كبير، نهدف للإضافة والتحسين، إذا ركزت على شخص تخسر المجموعة”.