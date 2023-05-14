تحدثت عائلة أمريكية عن تجربتها في العيش بالمملكة ، مشيرين إلى أنهم تعلموا الثقافة السعودية بسهولة.

قالت جوي ” عندما انتقلت للمملكة كان عمري ثلاثة سنوات و كان لدي حماس بأن اتعلم الثقافة واللغة العربية ووالدتي قدمت لي في مدرسة عربية وتعلمت الثقافة السعودية وكنت ارجع البيت أعلم أهلي لأن ثقافتهم أمريكية واندمجنا ”

وقالت انتصار “عائلتي متنوعة عرقيا من أجدادي إلى الآن ، ولدي اربع أبناء وجميعهم متنوعين ، وزوجي السابق كان من العرق الأمريكي الأبيض وأنا من العرق الاسود وكلنا معتنقين الاسلام لذلك قررنا الانتقال الى المملكة لتنشئة أبناؤنا هنا وقضينا هنا 16 عاما ثم انفصلنا واراد الله أن اتزوج من شخص آخر من عرق مختلف وأن اضيف لهذا المزيج العرق العربي

وأضافت “كوني مسلمة سهل سهل علي هذا الأمر وأن اتكيف مع الاختلافات الثقافية، حيث انني كنت مسبقا محاطة بالمسلمين في أمريكا ، وعندما قدمت إلى المملكة كانت هذه هي المرة الأولى لي أن تتواجد فيها في المجتمع السعوديفقظ اختضنني المجتمع هنا انا وعائلتي ”