ظهر الناقد الرياضي محمد البكيري في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك مع الإعلامي بندر الرزيحان مطالبًا الاتحاديين بأن لا أحد يغضب من تصريح لاعب الهلال علي البليهي الذي قال فيه بأنه من يحدد بطل الدوري.

وطالب البكيري، من يريد رد على البليهي بأن يكون في الملعب أي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

و‏⁧من جانبه، قال الرزيحان إن ‬⁩الهلال يجهز سالم الدوسري ليبدأ أساسي بالكلاسيكو مطالبًا الجميع بعدم تصديق حكاية الهلال بيلعب بالصف الثاني.

يذكر أن لاعب الهلال على البليهي، أثار الجدل بتصريحه عن الفريق الذي سيفوز في مباراة الهلال والاتحاد، قائلا: أنا من يحدد من يأخذ الدوري في مباراتنا أمام ‎الاتحاد.

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