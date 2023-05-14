تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (35) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للنساء في المتوسطة الثامنة ببريدة، ويوم الثلاثاء في المتوسطة الثالثة والعشرون ببريدة، وفي الثانوية الثانية بالبدائع، وللرجال في مقر المؤسسة العامة لصوامع الغلال ببريدة، وفي مركز صحي النخيل ببريدة، ويوم الأربعاء في مركز صحي حي الشقة، ومركز صحي حي جنوب الشقة ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مركز صحي حي الشماس، ومركز صحي حي الموطأ، ومركز صحي حي الخليج ببريدة، وللنساء في المتوسطة العشرون ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في محافظة الجموم لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة اليوم خدماتها للرجال في متوسطة الأمير فيصل بمحافظة العقيق، وفي ثانوية الأمير حسام بمحافظة المندق، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مجمع ناوان التعليمي للبنات بمحافظة المخواة، وفي متوسطة أمامة بنت أبي العاص بالصغرة بمحافظة المندق لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في متوسطة الشيخ محمد بن إبراهيم بمركز الأضارع، وللنساء في المتوسطة الرابعة بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل منهما، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في متوسطة وثانوية الأوائل بمحافظة دومة الجندل لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في متوسطة عثمان بن عفان بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة عسير اليوم خدماتها للرجال والنساء في محافظة بارق، وفي مكتب الشؤون الصحية بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل اليوم خدماتها للرجال والنساء في محافظة الشملي لمدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة أوس بن الصامت للبنين بمحافظة بقعاء لمدة يوم.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في جامعة نجران لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يوم واحد، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مستشفى الولادة والأطفال بنجران لمدة يومين.

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة جازان بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في محافظة فيفا، وفي محافظة الطوال لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة اليوم تقديم خدماتها للنساء في محافظة العويقيلة لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للرجال في مقر محكمة محافظة طريف لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز أبو راكة التابع لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في جمعية الفضول الخيرية بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.