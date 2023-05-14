أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 11348 نقطة (- 44 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 36.45 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.2 مليون سهم.

وأنهت أسهم اس تي سي، واتحاد اتصالات، وأكوا باور، وزين السعودية، ونادك، والعربي الوطني، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتراجع سهما المواساة، وتنمية، عند 240.00 ريالا (- 1 %) للأول، و141 ريالا (- 3 %) للثاني.

وأغلق سهم سليمان الحبيب، عند 283 ريالا (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

في المقابل، صعد سهم رعاية، بنسبة 3 % عند 98 ريالا، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2023 إلى 56.3 مليون ريال وبنسبة 88 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر سهم الباحة ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 17.84 ريال.

ارتفع سهما تكافل الراجحي، بنسبة 8 %، عقب توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة.