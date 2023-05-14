حرص لاعبو فريق ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي على التحدث مع الجماهير، عقب هزيمتهم المفاجئة أمام سبيزيا (0-2) مساء السبت، في الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوجه لاعبو ميلان بقيادة المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي بعد المباراة، إلى الجماهير المتواجدة في المدرجات، وتحديدا الجماهير المعروفة باسم “كورفا سود ميلانو- Curva Sud Milano”، والتي تمثل رابطة ألتراس للنادي الإيطالي.

ولم يكتف اللاعبون بالتوجه ناحية الجماهير، بل وقفوا في صمت بينما كان قادة الألتراس يتحدثون معهم بشكل جاد في أمور تخص الفريق الذي عانى من التراجع مؤخرا.

وحرصت الجماهير بعد ذلك على تحية اللاعبين ومؤازرتهم فيما هو قادم، في لقطة مثيرة ومميزة.