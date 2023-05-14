بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

قام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري، خلال استقبال فخامة الرئيس العراقي له، اليوم.

ونقل السفير الشمري، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس العراقي، وتمنياتهما ـ حفظهما الله ـ، لحكومة وشعب العراق الأمن والاستقرار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لهما – أيدهما الله – على الدعوة الكريمة.