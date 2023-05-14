أوضح متحدث أمانة جدة محمد البقمي، سبب إعادة فتح شاطئ أبحر الجنوبية بعد إلغاء عقد الاستثمار .

وقال البقمي أن الموقع عبارة عن شاطئ أبحر الجنوبية ، بمساحة 19 ألف متر مربع، ويحتوي على شاطئ للسباحة ومرافق عامة، ومطاعم، ودورات مياه، لخدمة الزوار.

وأضاف أن الهدف من هذا المشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان في جدة، ورفع نصيب الفرد من الأماكن الترفيهية والمسطحات الخضراء.

وأشار البقمي إلى أن إلغاء العقد جاء لعدم إلتزام المستثمر ببنود العقد ومن أهمها فتح الشاطئ للعامة بدون رسوم، وعمل أسوار تمنع السكان والزوار من الوصول إلى الواجهات البحرية، وعدم الالتزام بسداد الدفعات للأمانة، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى، ونظرا لتكرار المخالفة تم إلغاء العقد، وإعادة فتح الشاطئ مرة أخرى للسكان. لافتا إلى أنه سيتم دراسة وضع الشاطئ لإعادة طرحه للاستثمار مرة أخرى .