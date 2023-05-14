أثارت وفاة طفل في لبنان يدعى “محمد اسطنبولي”، الجدل، إذ توفى بعد تعرّضه لصدمة إثر مشاهدته لمجموعة من الأشخاص وهم يصوّرون مقلب لعرضه على تطبيق “تيك توك”.

ويقول والد الطفل البالغ من العمر ست سنوات، إنه كان يلهو في منطقة الآثارات في مدينة صور جنوبي لبنان، حين ظهر أمامه فجأة مجموعة من الشبان والشابات الذين كانوا يقومون بتصوير مقطع فيديو.

وأوضح الأب أن المجموعة المذكورة كانت تقفز وتفاجئ الآخرين بطريقة مرعبة، على وقع موسيقى مخيفة، وكانوا يلبسون الأسود من رؤوسهم حتى قدميهم، ويرتدون أقنعة ويشهرون سيوفاً حديدية، الأمر الذي أرعبه وتسبب له بصدمة عصبية أدت إلى توقف عضلة القلب.