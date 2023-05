تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي للطرد خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ضيفه أجاكسيو (5-0) التي جمعتهما مساء أمس السبت، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان شرارة الأحداث في الدقيقة 77 عندما تعرض لعرقلة على مشارف منطقة الجزاء، وتسببت في مشاجرة بين لاعبي الفريقين.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أشرف حكيمي وتوماس مانجاني لاعب أجاكسيو إضافة إلى إنذاراين للبرازيلي ماركينيوس قائد سان جيرمان وماركيتي لاعب أجاكسيو.

وبات حكيمي مهددا بعقوبة مغلظة، لأنه سبق أن حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة لوريان بالجولة قبل الماضية، خلال خسارة فريقه بنتيجة (1-3) في أواخر أبريل الماضي.

