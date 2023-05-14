نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون مع البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنقاذ حياة مواطن سعودي وإنهاء معاناته مع القصور الكبدي، وذلك بإجراء عملية زراعة كبد له قي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية من متبرع متوفى دماغيًّا بمستشفى كليفلاند كلنيك بأبوظبي.

وأوضح المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي أن النجاح المحقق لهذه الحالة جاء نتيجة التنسيق العالي من قبل المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعاون المشترك بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين سواء من الطاقم الطبي والإداري بمستشفى كليفلاند كلينك، وأمن مطار أبوظبي، مشيدًا بجهود هيئة الطيران المدني في المملكة والخطوط الجوية السعودية لتسهيل إجراءات ونقل العضو المستأصل, وتكمن أهمية هذا الإجراء في توفير وسيلة إمداد لوجستية لنقل الأعضاء بصورة أمنة وسريعة بأقل تكلفة ممكنة.

وعبر عن امتنانه وتقديره لعائلة المتوفى على موقفهم الإنساني النبيل بإيثارهم التبرع بأعضاء فقيدهم، وأن يهبوا حياة جديدة لمرضى القصور العضوي.