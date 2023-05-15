أكد الباحث المتخصص بالخلايا الجذعية الدكتور فيصل الحريري، أن الإنسان يمكنه إطالة عمره وتأخير ظهور علامات الشيخوخة عليه.

واستشهد الحريري خلال برنامج “ياهلا” بلاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه في الفحوصات وجدوا أنه يحمل جسد بيولوجي بعمر 23 سنة بالرغم من أنه في منتصف الثلاثينيات.

وأشار إلى أن السبب وراء ذلك هو أسلوب الحياة، وممارسة الرياضة، والنظام الغذائي الذي جعله يحمل كتلة عضلية أكبر، ونضارة أكثر من الأشخاص في عمره، كما استشهد بملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث التي ظلت على العرش أكثر من 70 سنة.

ولفت الحريري إلى أن الاكتشافات الطبية سوف تجعل الإنسان يعيش 150 سنة، وفي الأجيال الحالية، مشيرا إلى أن إعادة الشباب وبرمجة الخلايا نجحت على الحيوانات، وننتظر أن تطبق على الإنسان مستقبلا.