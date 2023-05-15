عرضت مجموعة أدوات المائدة النادرة التي يعتقد أنها تنتمي إلى أدولف هتلر وهي محفورة بالأحرف الأولى من اسم الزعيم النازي للبيع مقابل 10000 جنيه إسترليني.

ويتكون الطقم النادر من السكين الفضي والشوكة وملعقة التقديم وملعقة صغيرة، كل منها منقوش ب “A.H”.

حصل مترجم الجيش البريطاني ويلي كوهين على الطقم من قبل، وأهداهم إلى تاجر التحف البريطاني ديفيد كوركوران، الذي احتفظ بهم على رف ورشة عمل كينت لسنوات.

ومن المقرر أن تباع الأواني الفضية في مزاد علني، بعد ثمانية عقود من التقاطها لأول مرة من قبل ويلي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديليميل” البريطانية.