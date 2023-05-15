يقترب فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية التركية، الذين أدلوا بأصواتهم داخل البلاد، من الانتهاء مع احتمال التوجه لجولة ثانية من الانتخابات.

وجاءت النتائج الأولية لفرز نحو 99% من أصوات صناديق الاقتراع الخاصة بالمقترعين داخل تركيا (وليس المغتربين) وفق قناة “تي آر تي”، أقل من نسبة 50% للمترشحين:

رجب طيب أردوغان: 49.44%.

كمال كليتشدار أوغلو: 44.86%.

وقد تتجه تركيا نحو جولة ثانية غير مسبوقة من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، بعد أن أظهرت النتائج إثر فرز أكثر من 96 % من صناديق الاقتراع، حصول المرشحين على أقل من 50% من الأصوات .

وجدير بالذكر أنه حتى لو كان مرجحا أن تتغير هذه الأرقام، بالنسبة إلى المرشح الذي حلّ ثالثا في هذه الانتخابات سنان أوغان الذي حصل على نسبة 5% من الأصوات، فإن هذه النتائج تفتح الطريق أمام جولة ثانية في 28 مايو، وإذا كانت الحال كذلك، ستكون سابقة في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة.