تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫07341 مقابل الريال الواحد 0٫24550

الدولار:3٫75060 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02138 مقابل الريال الواحد 0٫97907

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74932

دينار أردني: 5٫28707 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي: 12٫19003 مقابل الريال الواحد 0٫08184

دينار بحريني: 9٫91374 مقابل الريال الواحد 0٫10097

الريال القطري: 1٫03010 مقابل الريال الواحد 0٫97078

الدرهم المغربي: 0٫37360 مقابل الريال الواحد 2٫67927

الجنيه المصري: 0٫12149 مقابل الريال الواحد 8٫23100