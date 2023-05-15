أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 8 مزادات علنية, وذلك في 12 – 15 مايو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية أكثر من 71 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة.

وتشمل المزادات 16 عقارًا في منطقة الرياض في مزاد أرتال الإلكترونية، و 8 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد ديار القصيم الإلكتروني، و10 عقارات بمنطقة حائل في مزاد أركان حائل الإلكتروني، و 6 عقارات بمزاد أكان تبوك الإلكتروني، و14 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد الأضواء الإلكتروني، و 13 عقارًا بمزاد نسائم جدة الإلكتروني، و3 عقارات بمزاد أركان الجوف الإلكتروني، وختامًا مزاد أرض المستقبل الحضوري بمحافظة رابغ.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.