كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، سبب سرعة تغير المناخ في المملكة والإمارات واليمن وسلطنة عمان.

وقال الزعاق :”تلك المناطق هي مناطق عبور لحركة الشمس السنوية من الشمال إلى الجنوب” مبيناً أن الشمس تنطلق في رحلة سنوية من الشمال إلى الجنوب على هيئة بندول ويكون دخول الصيف فلكيًا بوصولها إلى أقصى ميل لها شمالًا، ويكون وصولها إلى أدنى ميل لها جنوبًا بدء دخول الشتاء فلكيًا.

وأضاف” مرور الشمس على خط الاستواء يكون مرحلة الاعتدال الربيعي والخريفي. كما أن الشمس تتعامد في تلك الفترة على المسطحات المائية في بحر العرب”.

وتابع : الشمس تتعامد أيضا في تلك الفترة على أجزاء من اليمن وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، ما يؤدي إلى سرعة تقلبات مناخ تلك المناطق في تلك الفترة بسبب التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى والفوارق الضغطية.