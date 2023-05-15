ظهر المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، فهد المفرج، بين شوطي مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “أغلى الكؤوس”، وهي يوجه كلمات مؤثرة إلى لاعبي الزعيم قيل أنها “غيرت مجرى المباراة”.

وأخذ فهد المفرج يقول للاعبين في غرفة تبديل الملابس بين الشوطين: “إلعب بعقلك إلعب لناديك إلعب لعائلتك… 45 دقيقة فرص ما تتعوض… ما تتعوض في الحياة… ما تتكرر”.

وتحدث إلى لاعبين بشكل منفرد حول ضرورة اللعب بهدوء ومسؤولية ثم قال لعلي البليهي: “ارفع راسك يا علي وأنا أكلمك”، مؤكدًا على ضرورة التضحية في الملعب وعدم توجيه اللوم بين اللاعبين على بعضهم.

وكان الهلال قد تغلب عل الوحدة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله، ليحقق لقب كأس الملك.