أصدر الاتحاد الأفرو آسيوي للشطرنج (AACA)، اليوم قراراً بتعيين معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيساً فخريًا لاتحاد الشطرنج “الآفرو آسيوي”، وذلك لدوره البارز في تعزيز التأثير والشغف بلعبة الشطرنج.

جاء ذلك خلال إعلان الاتحاد في القاهرة، عن فريقه القيادي الجديد، حيث يعد الاتحاد أحد منظمات الشطرنج الرائدة التي تربط بين قارتين من أكثر القارات حيوية في العالم.

يذكر أن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، قد انضم مؤخراً إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج، نتيجة للدور الكبير الذي قدمه ولا يزال في تطوير هذه الرياضة.

وكان معاليه قد وجّه بإقامة بطولة للشطرنج ضمن فعاليات تقويم الرياض في مارس 2023، شارك فيها 100 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية.