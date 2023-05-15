أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 1 %، ليغلق عند 11230 نقطة (- 118 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

وأنهت أسهم أرامكو، ومصرف الراجحي، وسابك، والأهلي السعودي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و 3 %.

وهبط سهم الآمار، بنسبة 5 % عند 128.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الأول 2023 إلى 14.5 مليون ريال وبنسبة 66 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع سهم اليمامة للحديد، بنسبة 2 %، عقب تسجيل خسائر للربع الثاني المنتهي في مارس، بقيمة 17.9 مليون ريال.

في المقابل، تصدر سهم السعودي الألماني، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباحها للربع الأول إلى 50.1 مليون ريال.

وصعدت أسهم رعاية، و وشاكر، والتعاونية، ووقت اللياقة، وأبومعطي، بوبا العربية، بنسب تراوح بين 4 و5 %.