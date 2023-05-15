أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن مواعيد انطلاق مسابقات موسم 2023-2024، التي تتضمن دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، وبطولات المناطق ودوريات الشباب والناشئين والبراعم.

وتتضمن مسابقات الاتحاد السعودي، دوري الدرجة الثانية الذي تنطلق منافساته في 15 سبتمبر 2023 وحتى 18 أبريل 2024، في حين تنطلق منافسات دوري الدرجة الثالثة في 3 نوفمبر 2023 وحتى 23 مارس 2024.

كما تم تحديد موعد انطلاق تصفيات الدرجة الرابعة بطولات المناطق 14 سبتمبر 2023 وحتى 16 ديسمبر 2024، وتلعب منافسات نهائيات في 25 يناير 2024 وحتى 11 مايو.

وتنطلق منافسات الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عاما 18 سبتمبر 2023، في حين تنطلق منافسات الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عاما 15 سبتمبر.