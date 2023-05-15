كشفت تقارير صحفية عن وجود ظروف أسرية قد تهدد بقاء اللاعب البرازيلي، ميشيل ديلغادو، مع نادي الهلال.

وأكدت أن هناك بعض الظروف الأسرية التي قد تدفع اللاعب لمغادرة الهلال رغم أن اللاعب يشعر براحة كبيرة مع الهلال ولديه رغبة في البقاء، وفقا لـ”winwin”.

يذكر أن اللاعب انضم إلى الهلال في يناير 2022 قادمًا من نادي فلامينو، وسينتهي عقده في يونيو 2025.1