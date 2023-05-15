أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن أسماء الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2022-2023.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة، أن لجنة تراخيص الأندية برئاسة عبد العزيز الحميدي، وافقت بالإجماع على منح الرخصة الآسوية لأندية “الهلال والفيحاء، الاتحاد، النصر، أبها، العدالة، الباطن” وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية.

وقررت اللجنة عدم منح أندية “الشباب، التعاون، الطائي، ضمك، الاتفاق، الرائد، الوحدة، الخليج” الرخصة الآسيوية والمحلية للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك لعدم استيفائهم عددا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وتابعت، أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة الاستئناف وتراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمتحترفين في مدة أقصاها 20 مايو 2023.