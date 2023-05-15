أكدت تقارير صحفية اقتراب اللاعب هوجو لوريس من دوري روشن للمحترفين.

وأضافت أن اللاعب سيغادر توتنهام وسيلعب في المملكة، وسيحصل على مقابل ثلاثة أضعاف راتبه الحالي.

يذكر أن عقد الدولي هوجو لوريس سينتهي مع نادي توتنهام الإنجليزي في العام المقبل.