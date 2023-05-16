طرحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بعض الوظائف التعاقدية للجنسين للعمل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لعام 1444هـ.

وقالت الرئاسة أن الوظائف المطلوبة هي باحث شرعي مؤهل علمي دبلوم عالٍ بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، قانون مؤهل علمي دبلوم عالٍ بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، الأنظمة مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، ترجمة جميع التخصصات.

وأضافت أنه يبدأ موعد التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 26/ 10/ 1444هـ وينتهي يوم السبت الموافق 30/ 10/ 1444هـ على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

الاستعداد للعمل في أي وقت.

ألا يكون على رأس عمل آخر.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

وأكدت أنه يتم التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط الإلكتروني من هنا وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًّا.