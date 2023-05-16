اعتذرت صحيفة أيرلندية، بعد نشر مقال رأي تبين لاحقاً أنه كتب عن طريق الذكاء الاصطناعي.

ونُشر المقال في صحيفة “ذا آيريش تايمز” على أنه مكتوب من قبل شابة في التاسعة والعشرين من العمر تعمل في القطاع الصحي، واكتشف الأمر بعدما تبين أن كاتبة المقال لا وجود لها.

وقالت إدارة الصحيفة أنها وقعت ضحية لتزوير متعمد وعلى إثره لن يكون هناك تساهل، لافتة إلى أن ما جرى أظهر ثغرة في معايير النشر التي ستخضع لمزيد من الصرامة مستقبلاً.

وتسببت تلك الواقعة في إثارة الجدل وتسليط الضوء على ما قد تسببه الثورة التكنولوجية والتطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تأثيرات سلبية وخطر محتمل.