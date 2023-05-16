أحدث تجاهل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لتهنئة ناديه السابق برشلونة بالفوز بلقب الدوري الإسباني ضجة وجدلاً واسعة، حيث تسبب بطل كأس العالم قطر 2022 في إحباط بعض محبيه.

وكان برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ رحيل ميسي عن النادي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة بعد فوز كبير على جاره إسبانيول بأربعة أهداف لهدف واحد.

وانتشرت مظاهر الأفراح والسعادة في مدينة برشلونة منذ إطلاق صافرة نهاية المباراة، كما انتقلت أيضًا لجميع أنحاء العالم لما يمكله النادي الإسباني من قاعدة جماهيرية ضخمة.

والشيء الذي أحدث جدلا واسعًا، هو مرور يومين على فوز برشلونة بلقب الدوري دون وجود تهنئة من ميسي لناديه، على الرغم من مبادرة برشلونة بتهنئة ميسي في كل مناسبة منذ رحيله عن النادي.

وعلى صعيد آخر هنأ برشلونة ميسي أخيرًا بالفوز بجائزة لوريوس، كما هنأه بالفوز بجائزة ذا بيست وأيضًا كأس العالم قطر 2022.

والجدير بالذكر أن اسم ميسي يرتبط بالعودة إلى برشلونة كما استقبل فعليًّا عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، إلا أن نجم باريس سان جيرمان لم يحدد النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل بعد.